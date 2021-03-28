Вокалист рок-группы U2 Боно, актриса Пенелопа Крус и другие знаменитости озвучили анимационный сериал о пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

Сериал под названием “Pandemica” был опубликован на YouTube-канале некоммерческой организации One Campaign, основанной Боно.

Анимационный сериал посвящен равному доступу всех людей к вакцине от коронавируса и является частью кампании, направленной на борьбу с пандемией COVID-19.

“Ни одна страна не является островом во время пандемии. Нам нужны вакцины везде, иначе COVID-19 никуда не денется”, – говорится в подписи к одной из серий.

Действие сериала происходит в воображаемом мире Пандемика. В нем рассказывается о необходимости коллективного иммунитета и о препятствиях на пути к этому.

“Анимированный мир “Pandemica” доносит к нам простую истину: место вашего проживания не должно определять, получите ли вы жизненно важный препарат или нет. Хотя многие из нас все еще ждут своей очереди на вакцинацию, мы должны сделать все возможное, чтобы миллиарды людей по всему миру не были обделены. Очевидно, что это правильно, но это также единственный выход из этой пандемии для всех нас. Если вакцина есть не везде, эта пандемия никуда не денется”, – отметил Боно, комментируя идею сериала.

Всего вышло 7 серий, с различными сюжетами и персонажами.

Героев озвучили сам Боно, актриса Пенелопа Крус, актер Патрик Джей Адамс, актер Сэмуел Арнольд, актриса Конни Бриттон, актриса и драматург Данай Гурира, комик Кумейл Нанджиани, актер Майкл Шин и другие.

Все семь эпизодов доступны с переводами или субтитрами на французский, немецкий, итальянский, нидерландский, испанский языки.