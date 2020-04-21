Киевские медики, работающие с больными коронавирусом COVID-19, получили за март заработную плату в размере от 30 до 50 тысяч гривен.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 млн гривен… Таким образом врачи за март получат от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры – 25-30 тысяч и младший медицинский персонал – 20-25 тысяч гривен“, – отметил Кличко.

По его словам, в среднем доплата за март медперсоналу, работающему с больными COVID-19, составляет: врачам – 17 тысяч гривен, медицинским сестрам – 13 тысяч гривен, младшему медицинскому персоналу – 11 тысяч.

Кличко также проинформировал, что работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн.

В среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9,8 тыс. гривен, фельдшеры – 5,5 тыс. грн, а санитары – 1,9 тыс. гривен.

(На видео – с 1:17)