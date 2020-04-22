Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году мир не сможет преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продолжаться еще два года.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

“Мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам, в любом случае, придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений”, – подчеркнул он.

Шмыгаль, ссылаясь на данные ВОЗ, отметил, что минимум последующие два года придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Премьер также не исключил, что в будущем возможные карантинные ограничения будут вводиться в отдельных населенных пунктах или областях Украины.

“ВОЗ предусматривает, и мы с этим соглашаемся, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин и мы все вышли и все забыли”, – сказал он.