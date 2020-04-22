Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
“Мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам, в любом случае, придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений”, – подчеркнул он.
Шмыгаль, ссылаясь на данные ВОЗ, отметил, что минимум последующие два года придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Премьер также не исключил, что в будущем возможные карантинные ограничения будут вводиться в отдельных населенных пунктах или областях Украины.
“ВОЗ предусматривает, и мы с этим соглашаемся, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин и мы все вышли и все забыли”, – сказал он.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 14-17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.
- Главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Украины Виктор Ляшко анонсировал продление карантина в стране до 12 мая.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов подтвердил, что карантин в нашей стране планируют продлить.
- Министерство охраны здоровья Украины предложит Правительству некоторые смягчения карантинных ограничений: в частности, относительно прогулок в парках, а также посещения музеев и библиотек.
- Премьер предложил вариант ослабления карантина.