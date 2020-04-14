Мэттью Макконахи сыграл борца с коронавирусом "Бобби Бандито" в забавном видеоролике о том, как сделать маску для лица из банданы.

Соответствующий ролик Макконахи опубликовал в Instagram.

Макконахи, уроженец Техаса, снял юморический ролик о коронавирусе. В видео актер исполнил роль “Бобби Бандито” — охотника за головами (в этом случае — за коронавирусом).

Бобби Би, прикрепив к дереву объявление о розыске коронавируса, рассказывает, как сделать простую маску из банданы, фильтра для кофе и резинки.

Фанатам актера шутливое видео пришлось во вкусу. За сутки ролик собрал более 100 тысяч лайков и 400 тысяч просмотров.

“Это лучшее, что я видел! Лучшая инструкция по маске! Спасибо Макконахи!”, — написал один из подписчиков звезды.