Соответствующий ролик Макконахи опубликовал в Instagram.
Макконахи, уроженец Техаса, снял юморический ролик о коронавирусе. В видео актер исполнил роль “Бобби Бандито” — охотника за головами (в этом случае — за коронавирусом).
Бобби Би, прикрепив к дереву объявление о розыске коронавируса, рассказывает, как сделать простую маску из банданы, фильтра для кофе и резинки.
Фанатам актера шутливое видео пришлось во вкусу. За сутки ролик собрал более 100 тысяч лайков и 400 тысяч просмотров.
“Это лучшее, что я видел! Лучшая инструкция по маске! Спасибо Макконахи!”, — написал один из подписчиков звезды.
- Ранее голливудский актер Мэттью Макконахи порадовал обитателей дома престарелых в Техасе совместной игрой в бинго в видеочате Zoom.