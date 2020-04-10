СБУ проверяет информацию о служебной халатности должностных лиц Николаевской ОГА, которые не приняли мер по противодействию распространению COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Сообщается, что во время внеочередной сессии 27 марта областной совет Николаевской области принял решение выделить 109 млн региональным учреждениям здравоохранения на закупку медоборудования и дезинфицирующих средств.

Однако, по информации спецслужбы, чиновники Николаевской облгосадминистрации не приняли мер для выполнения этого решения.

“Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета. По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19”, — заявили в СБУ.

В связи с этим было СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), проводится проверка.

Стоит отметить, что Николаевская область на сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрирован ни один случай коронавирусного заболевания.