Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Сообщается, что во время внеочередной сессии 27 марта областной совет Николаевской области принял решение выделить 109 млн региональным учреждениям здравоохранения на закупку медоборудования и дезинфицирующих средств.
Однако, по информации спецслужбы, чиновники Николаевской облгосадминистрации не приняли мер для выполнения этого решения.
“Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета. По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19”, — заявили в СБУ.
В связи с этим было СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), проводится проверка.
Стоит отметить, что Николаевская область на сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрирован ни один случай коронавирусного заболевания.
- Ранее сообщалось, что в МОЗ хотят изучить “феномен” Николаевской области — единственной области Украины, где нет случаев коронавируса.
- Главный санитарный врач, замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко провел в регионе “спецоперацию” по перепроверке результатов тестов на COVID-19, проведенных местной лабораторией. По итогам проверки Ляшко сообщил, что коронавирусную инфекцию в Николаеве не удалось найти, хотя “искали интенсивно”.