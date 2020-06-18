Об этом сообщают российские издания ТАСС, РИА Новости и сайт правительства Пензенской области.

Во вторник, 16 июня, журналисты кремлевского пула издания “РИА Новости” сообщили, что в резиденции президента РФ в подмосковном Ново-Огарево установили специальный туннель, который дезинфицирует человека, проходящего через него, “туманным облаком”.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком. Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

В тот же день информация об этом была опубликована на сайте правительства Пензенской области, где сообщили, что дезинфекционный туннель был изготовлен на местном заводе “Моторные технологии”. Чиновники заявили, что это устройство, предназначенное для массовой поточной обработки людей, является изделием “направленным на борьбу с коронавирусной инфекцией”.

“Задачу перепрофилировать производственные предприятия страны на выпуск изделий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, поставил президент РФ Владимир Путин. Пензенский завод не просто выполнил задачу, но и обеспечил безопасность первого лица государства и всех, кто его посещает”, — говорится в пресс-релизе.

В комментарии российскому государственному информационному агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что два аналогичных туннеля установлены в Кремле.