В Киевской городской государственной администрации рассказали, что борды с изображением Виталия Кличко, размещенные по столице, являются социальной рекламой.

Об этом говорится в ответе КГГА на запрос #Букв.

“Сюжеты социальной рекламы направлены на соблюдение ограничительных карантинных мероприятий, направленных на противодействие распространению на территории столицы острого респитарного заболевания COVID-19”, – сказано в ответе.

При этом в КГГА уточнили, что данная социальная реклама была размещена на бордах предприятий ООО “РА Игрус”, ООО “Рекламное агентство “Группа Укр-Медиа”, ООО “Украинская реклама”, ООО “Рекламное решение”, ООО “Рекламное-информационное агентство “Имидж”, ФЛП Витязева Лилиана Андреевна, ООО “ЭКО XXI Век”, ЧП “Октагон”, ООО “Мультиборд”, ООО “Прайм-груп”.

В администрации подчеркивают, что предприниматели согласились на бескорыстной основе изготовить и разместить эту рекламу, поэтому государственные средства Киева на нее не тратились.

Напомним, что несколько дней назад в столице Украины появились борды с изображением мэра Киева Виталия Кличко и надписью “Досить шастать”.