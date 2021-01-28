Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня направился в Шотландию в попытке остановить растущую поддержку еще одного референдума о независимости.

Об этом пишет Reuters.

Узы, которые связывают Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию в экономику с оборотом в 3 триллиона долларов, были серьезно ослаблены как Brexit, так и действиями Джонсона в связи со вспышкой коронавируса.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство шотландцев теперь поддержат независимость, хотя Джонсон неоднократно заявлял, что сейчас не время для еще одного референдума, который может разрушить более чем 314-летний союз между Великобританией и Шотландией.

В преддверии своего визита, который раскритиковали шотландские националисты, Джонсон сказал, что Шотландия как часть Соединенного Королевства, получила доступ к вакцине против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом. Также он напомнил, что в стране создали 80 новых центров вакцинации.

“Мы объединились, чтобы победить вирус. Взаимное сотрудничество Великобритании на протяжении всей этой пандемии – это именно то, чего ожидают жители Шотландии, и это то, на чем я сосредоточен”, – сказал Джонсон.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен раскритиковала поездку Джонсона, усомнившись в том, что его визит действительно важен. По ее словам, это плохой пример для общественности.

Стерджен, возглавляющая полуавтономное правительство Шотландии, надеется, что ее Национальная партия на выборах в автономный парламент в мае даст ей мандат на проведение второго референдума.

Если Шотландия проголосует за независимость, это будет означать, что Соединенное Королевство потеряет около трети своей территории и почти десятую часть своего населения.

Джонсон при этом заявил, что нет необходимости в новом голосовании после того, как шотландские избиратели отвергли независимость в 2014 году (55% против 45%).

Тем не менее большинство шотландцев также проголосовали против Brexit, чем вызвали требования шотландских националистов о новом голосовании за независимость.

“Попытки шотландских националистов заставить изменить конституцию Соединенного Королевства сильно отвлекают от борьбы с COVID-19”, – сказал британский министр кабинета министров Майкл Гоув.

Гоув считает, что Джонсон, ставший министром профсоюзов, является лучшим лидером для сохранения единства Великобритании.