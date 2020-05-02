Премьер-министр Британии Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс назвали своего новорожденного сына Уилфредом Лоури Николасом Джонсоном.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Саймондс в своем Instagram рассказала, что ребенок был назван в честь дедушки премьер-министра Вилфреда и ее дедушки Лоури.

Малыш также был назван в честь двух врачей, доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта, которые боролись за жизнь Бориса Джонсона, когда он находился в реанимации с коронавирусом.

Саймондс также опубликовала первое фото сына. На снимке она держим малыша на руках.

“Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я не могла бы быть счастливей. Мое сердце полно”, – написала Саймондс.

Мальчик появился на свет утром 29 апреля в лондонской больнице.

В конце февраля 55-летний Джонсон и 32-летняя Саймондс объявили, что обручились и ждут ребенка.

Это первая в истории Британии неженатая пара, которая живет в премьерской резиденции на Даунинг-Стрит, 10.

Для Бориса Джонсона это будет уже третий брак. От второго брака с адвокатом Мариной Уилер у политика есть четверо детей.

О романтических отношениях Джонсона и Саймондс стало известно в начале 2019 года. Познакомились же они в 2012 году: девушка работала в штабе Джонсона на перевыборах мэра Лондона. Джонсон был одним из кандидатов —, и выборы выиграл.

До августа 2018 года Саймондс была главой пресс департамента Консервативной партии. В июле 2019-го девушка переехала вместе с Джонсоном в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.