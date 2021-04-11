Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не пойдет на похороны принца Филиппа. Такое решение он принял из-за COVID-ограничений, при которых присутствовать на церемонии могут не более 30 человек.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что только 30 человек смогут присутствовать на похоронах герцога Эдинбургского из-за мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса.

Джонсон решил отказаться от участия в церемонии и таким образом уступить свое место.

“Премьер-министр всегда хотел действовать так, как будет лучше для королевской семьи. Поэтому он не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше представителей королевской фамилии”, – заявили в Даунинг-стрит.

Консервативная партия также объявила, что в связи со смертью принца Филиппа приостановит общенациональную кампанию перед местными выборами.

Напомним, 23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.

Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.

В связи с пандемией коронавируса похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа пройдут с некоторыми изменениями. Прощание с членом королевской семьи пройдет без представителей общественности.