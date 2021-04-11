Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что только 30 человек смогут присутствовать на похоронах герцога Эдинбургского из-за мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса.
Джонсон решил отказаться от участия в церемонии и таким образом уступить свое место.
“Премьер-министр всегда хотел действовать так, как будет лучше для королевской семьи. Поэтому он не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше представителей королевской фамилии”, – заявили в Даунинг-стрит.
Консервативная партия также объявила, что в связи со смертью принца Филиппа приостановит общенациональную кампанию перед местными выборами.
Напомним, 23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.
Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.
В связи с пандемией коронавируса похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа пройдут с некоторыми изменениями. Прощание с членом королевской семьи пройдет без представителей общественности.
- Отмечается, что это было самое долгое пребывание принца в больнице. После выписки Филипп вернулся в Виндзорский замок.
- Там он и умер 9 апреля. Детальнее об смерти принца Филиппа – в материале.
- #Буквы собрали знаковые фото, которые рассказывают о жизненном пути герцога Эдинбургского.
- Принца Филиппа похоронят в субботу, 17 апреля. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке – начало в 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву).