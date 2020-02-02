Об этом пишет издание The Guardian.

“Сегодня мы покидаем Европейский союз… Многие люди не верили, что этот момент когда-либо наступит”, – сказал Джонсон.

Джонсон не упомянул слово “Brexit”, которое Даунинг-стрит исключил из правительственных заявлений, пообещав вместо этого “распространять надежду и возможности во всех уголках Великобритании”.

“Для многих людей – это удивительный момент надежды, момент, который они думали, никогда не настанет. И многие, конечно, испытывают чувство тревоги и потери. Конечно, есть третья группа – возможно, самая большая – которая начала беспокоиться о том, что весь политический спор никогда не закончится. Я понимаю все эти чувства, и наша работа как правительства – моя работа – сейчас собрать эту страну вместе и продвинуть нас вперед. И самое важное, что нужно сказать сегодня вечером, это то, что это не конец, а начало.

Это момент, когда рассвет и занавес поднимается на новый акт в нашей великой национальной драме. И да, это отчасти связано с использованием этих новых полномочий – этого вновь обретенного суверенитета – для осуществления изменений, за которые проголосовали люди.

Будь то путем контроля иммиграции или создания свободных портов, освобождения нашей рыбной промышленности или заключения соглашений о свободной торговле.

Или просто делать наши законы и правила во благо людей этой страны. И, конечно, я думаю, что это правильно, полезно и демократично. Потому что при всех своих сильных сторонах и при всех своих замечательных качествах ЕС развивался более 50 лет в направлении, которое больше не подходит этой стране. И это суждение, которое вы, люди, теперь подтвердили на выборах. Не один раз, а дважды.

Речь идет не только о каком-то правовом освобождении. Это потенциальный момент реального национального обновления и перемен. Это рассвет новой эры… Это момент, когда мы действительно начинаем объединяться и подниматься.

Победа над преступностью, трансформация нашей Национальной службы здравоохранения и улучшение образования благодаря превосходным технологиям. Самый большой рост нашей инфраструктуры со времен викторианцев. Мы будем распространять надежду и возможности в каждой части Великобритании.

И если мы сможем сделать это правильно, я верю, что с каждым месяцем у нас будет расти уверенность не только в нашей стране, но и за границей. И в нашей дипломатии, в нашей борьбе с изменением климата. В наших кампаниях за права человека или образование женщин или свободную торговлю мы вновь покажем мускулы, которые мы не использовали в течение десятилетий.

…

Мы хотим, чтобы это стало началом новой эры дружеского сотрудничества. Между ЕС и энергичной Великобританией, которая одновременно является великой европейской державой.

И когда я смотрю на невероятные активы этой страны. Наши ученые, наши инженеры, наши ведущие мировые университеты, наши вооруженные силы. Когда я смотрю на потенциал этой страны, ожидающей освобождения. Я знаю, что мы можем иметь потрясающий успех, какие бы ни неровности дороги впереди не были.

Я знаю, что у нас все получится. Мы подчинились воли народа”.