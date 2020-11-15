Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошел на самоизоляцию после общения с министром Ли Андерсон, в которой обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что Джонсон общался с Андерсон около получаса, но пока у него нет симптомов заболевания.

“Сегодня Борису Джонсону сообщили, что он две недели должен провести на самоизоляции, согласно правилам. Премьер-министр продолжит работать дистанционно”, – сообщили в офисе главы правительства.

27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован, 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

После этого Джонсон провел две ночи в отделении интенсивной терапии и пошел на поправку.