Нынешний мэр Днепра Борис Филатов лидирует и выходит во второй тур на местных выборах. Его результат – 44,47%.

Такие результаты экзит-пола на заказ телеканала “Украина 24” и программы “Свобода слова Савика Шустера”.

Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах с избирательных участков. Граничная погрешность – 1,9%.

Учитывая, что Филатов не набрал более 50% голосов избирателей, он выходит во второй тур с одним из кандидатов, занявших второе и третье место.

Результаты выборов мэра Днепра (первая пятерка):

Борис Филатов, “ПРОПОЗИЦІЯ” 44.47%

Загид Краснов, “Гражданская сила” 14.44%

Александр Вилкул, “Блок Вилкула ” Украинская перспектива” 11.27%

Сергей Рыженко, “Слуга народа” 10.6%

Сергей Никитин, “Оппозиционный платформа – За життя” 8.81%

Далее голоса избирателей распределились таким образом: Артем Романюков, Демократический альянс 3.13%; Татьяна Рычкова, “Европейская солидарность” 2.37%; Мгер Куюмчян, ВО “Батькивщина” 1.11%; Игорь Майденко, “Национальный корпус” 0.73%; Татьяна Лампик, Партия Зеленых Украины 0.64; Павел Демьяненко, “ДЕЛО” 0.53%; Олег Василенко, ВО “Свобода” 0.47%; Дмитрий Семеренко, “Команда Днепра” 0.35%; Евгений Богиня, самовыдвижение 0.35%; Михаил Королев, самовыдвижение 0.29%; Виталий Жеганський, “Голос” 0.29%, Елена Сергеева, самовыдвижение 0.15%.

Результаты выборов в Днепровский горсовет (проходят партии, набравшие более 5%):

“Пропозиція” 28.33%

“Опозиционная платформа – За життя” 17.15%

“Слуга народа” 15.21%

“Громадська сила” 10.44%

“Европейская солидарность” 7.5%

Блок Вилкула “Украинская перспектива” 5.24%

Менее 5% набрали и не проходят в горсовет такие партии: “Партия Шария” 4.41%, Политическая партия Демократический альянс 3,15%, ВО “Батькивщина” 2.21%, “Национальный корпус” 1.79%, “За майбутнє” 1.12%, “Наш край” 0.94%, “Партия Зеленых Украины” 0.74%, ВО “Свобода” 0.65%, “Голос” 0.56%, “Команда Днепра” 0.56%, “Справа” 0%.

Утром МВД отчиталось, что правоохранители зафиксировали схему подкупа избирателей на местных выборах (так называемые карусели) в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

В отчете ОПОРЫ о первых нарушениях указываются досрочное голосование и голосование с опозданием, нехватка кабинок и урн, недопуск наблюдателей на участки.