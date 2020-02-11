Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает неприемлемыми гастроли украинских артистов на территории России в условиях агрессии на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью изданию “РБК-Украина”.

При этом министр выразил мнение, что неправильно запрещать артистам гастролировать в РФ.

“Я говорил, что есть вещи, которые нормируют отношения между странами. Культурная сфера – является тем, что нормирует отношения. У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать – это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться. Относительно запретов, санкций и прочее – это сложный вопрос, потому что запрещать – это неправильно, я считаю“, – подчеркнул Бородянский.

Он добавил, что у него сейчас нет решения, как можно урегулировать этот вопрос.

Комментируя предстоящее турне по российским городам бывшего советника президента Владимира Зеленского – врача Евгения Комаровского, министр заявил:

“Я сказал: я считаю, что это неправильно. Я категорически против такого нормирования отношений с Россией. Через какой инструмент сделать это нормирование невозможным – у меня сейчас нет ответа быстрого”.

Бородянский уточнил, что пока не занимался вопросом гастролей артистов в России.

“Вопросом гастролей наших артистов за рубежом я не занимался. И у меня сейчас нет обстоятельного ответа, что надо с этим делать. Но у меня есть оценка, что это неправильно. И здесь не сработали этические нормы. Мы разрабатываем элементы, и мы предложим обществу эти элементы”, – заверил он.

При этом министр считает неудачной идею о дополнительном налоге для артистов, гастролирующих в России.

“Мне не очень нравится эта история с дополнительными налогами, честно говоря. Потому что это значит, что можно откупиться”, – отметил Бородянский.