Соответствующий пост Бородянский опубликовал в Facebook.

Владимир Бородянский, комментируя увольнение Марины Порошенко, заявил, что сам обратился в набсовет учреждения, потому как УКФ, а также его руководство, по его мнению, должны держаться в стороне от политических споров.

“На прошлой неделе я обратился в наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту главы наблюдательного совета. Убежден, что для государственного учреждения, как УКФ, важно оставаться вне политических споров и исключить политизированность позиции председателя наблюдательного совета”, — заявил он.

Новый председатель Фонда будет выбран на заседании наблюдательного совета в январе следующего года.