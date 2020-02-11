Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что крымскотатарский телеканал ATR не получил финансирование из госбюджета, потому что возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Государственным казначейством.

Об этом он рассказал в интервью информагентству “Интерфакс-Украина”.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал ATR, который вещает в оккупированном Крыму, заявил об угрозе закрытия из-за блокировки финансирования.

Бородянский заявил, что сейчас ведомство находится в поиске решения ситуации.

“Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн гривен финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн гривен. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством. Мы сейчас находимся в совместном поиске решения, и возможно ли это решение найти быстро”, – сказал он.

Ранее из-за недофинансирования из госбюджета крымскотатарский телеканал ATR запустил сбор средств. Сбор денег продолжается.

Справка. ATR — украинский телеканал, ранее был одним из трех телеканалов Крыма, наряду с Первым Крымским и детским телеканалом Lâle, программы которого выходят в эфир на крымскотатарском языке. После незаконной аннексии Крымского полуострова крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и “Лидер”, входящие в состав медиахолдинга ATR, перестали вещать в Крыму из-за отсутствия российской лицензии. ATR возобновил вещание 17 июня 2015 года из Киева. Первый крымскотатарский телеканала стал доступен через спутник на всей территории Украины, включая оккупированный Крым.