Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что согласно закону о дезинформации, который еще находится на стадии совершенствования, уголовная ответственность наступает за систематическое распространение недостоверной информации.

Об этом он заявил в программе “Что это было”.

“У государства есть право защищать свою территорию, эко-пространство, свои границы, так же, как и защищать свое информационное пространство. То есть предоставить гражданам право на получение достоверной и правдивой информации во время гибридной войны. Мы должны находить механизмы, которые нас обезопасят от дезинформации через определение понятия “дезинформация” и предохранители”, – сказал он.

Бородянский отметил, что был готовы к бурной реакции, поскольку “этот закон ограничивает большое количество людей, которые злоупотребляют свободой слова и создают факты, которых не существует”.

“Я надеюсь, что мы никогда не зайдем в российский сценарий. Украина не Россия. Задача этого закона, чтобы это было невозможно. В частности, через предохранители, которые есть в законе. Например, обязательно обращение в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) перед вынесением уголовного приговора. Пока не ответил – нету приговора”.

Что касается даты принятия закона, то, по словам Бородянского, минимум два месяца понадобится на совершенствование документа.