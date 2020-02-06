Об этом он заявил в программе “Что это было”.
“У государства есть право защищать свою территорию, эко-пространство, свои границы, так же, как и защищать свое информационное пространство. То есть предоставить гражданам право на получение достоверной и правдивой информации во время гибридной войны. Мы должны находить механизмы, которые нас обезопасят от дезинформации через определение понятия “дезинформация” и предохранители”, – сказал он.
Бородянский отметил, что был готовы к бурной реакции, поскольку “этот закон ограничивает большое количество людей, которые злоупотребляют свободой слова и создают факты, которых не существует”.
“Я надеюсь, что мы никогда не зайдем в российский сценарий. Украина не Россия. Задача этого закона, чтобы это было невозможно. В частности, через предохранители, которые есть в законе. Например, обязательно обращение в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) перед вынесением уголовного приговора. Пока не ответил – нету приговора”.
Что касается даты принятия закона, то, по словам Бородянского, минимум два месяца понадобится на совершенствование документа.
- Ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.
- Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры.
- Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.