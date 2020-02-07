Об этом он сказал сегодня, сообщает информагентство “Укринформ”.

“О разделении министерства. Мы все понимаем, что спорт требует мощного управления, а мощное управление – это мощные институты. Мы строим мощное Министерство (МКМС – ред.), мощное агентство (Государственное агентство спорта – ред.). Мы планируем создать Фонд поддержки спорта”, – сказал Бородянский.

По его словам, новая структура, которая сейчас выстраивается, позволит Министерству создавать политику, а Госагентству – реализовывать эту политику и развивать массовый спорт.

“Такая конструкция, я думаю, в разы мощнее, чем отдельное Министерство. Поэтому я считаю, что нужно продолжать идти в такую структуру, усиливать институт”, – резюмировал министр.