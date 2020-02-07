Об этом он сказал сегодня, сообщает информагентство “Укринформ”.
“О разделении министерства. Мы все понимаем, что спорт требует мощного управления, а мощное управление – это мощные институты. Мы строим мощное Министерство (МКМС – ред.), мощное агентство (Государственное агентство спорта – ред.). Мы планируем создать Фонд поддержки спорта”, – сказал Бородянский.
По его словам, новая структура, которая сейчас выстраивается, позволит Министерству создавать политику, а Госагентству – реализовывать эту политику и развивать массовый спорт.
“Такая конструкция, я думаю, в разы мощнее, чем отдельное Министерство. Поэтому я считаю, что нужно продолжать идти в такую структуру, усиливать институт”, – резюмировал министр.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями. Одним из поручений стала подготовка к разделению ранее объединенных министерств. Речь идет о Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины, Министерстве культуры, молодежи и спорта и Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.