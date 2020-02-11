Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступает за продление в Украине запрета на российские социальные сети.

Об этом он заявил в интервью изданию “РБК-Украина”.

Так, отвечая на вопрос, будет ли он инициировать возобновление доступа к заблокированным российским соцсетям и медиа, так как весной истекает срок запрета, министр заявил: “Конечно нет”.

“Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии”, – подчеркнул Бородянский.

Министр уточнил, что намерен инициировать продление запрета.

“Будем инициировать. Обязательно”, – заявил Бородянский.

Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс.Украина”.

Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.