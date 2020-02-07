Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинские спортсмены должны выступать на территории России чтобы завоевывать медали в мире.

Об этом он сказал сегодня, сообщает информагентство “Укринформ”.

По его словам, надо различать выступления спортсменов за рубежом и выступления артистов.

“Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе в РФ, и выступления артистов. Спортсмены не выбирают, выступать им или не выступать. У них есть выбор – получать очки, не получать. Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически теряет очки. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медаль, поэтому это вопрос не только Украины и России, это международный вопрос, когда одно государство напало на другое государство, а мы чтобы бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора”, – сказал Бородянский.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что украинские спортсменки примут участие в соревнования по художественной гимнастике в России.

Вице-президент Федерации гимнастики и одновременно главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина заявила, что участие гимнасток в соревнованиях в Москве повышает рейтинг Украины и влияет на подготовку к Олимпийским играм.