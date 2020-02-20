Бородянский заявил, что благодаря «Битве экстрасенсов» было расследовано много уголовных дел

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что благодаря передаче "Битва экстрасенсов", которая транслируется по телеканалу СТБ, было расследовано множество уголовных дел.

Об этом он сказал в интервью “Громадському”.

Бородянский, который ранее возглавлял телеканал СТБ, рассказал, что коммерческий вещатель выбирает продукты, которые привлекают аудиторию.

“Это его главная идея: набрать продукты, которые позволяют ему увеличивать доходы. И “Битва экстрасенсов” – один из продуктов, который привлекал достаточно большую аудиторию. Можно по-разному оценивать: шлак / не шлак, но благодаря, в том числе, “Битве экстрасенсов” или только “Битве экстрасенсов” были расследованы многие уголовные дела, а невинно осужденные люди вышли из тюрем”, – заявил он.

На уточняющий вопрос, верит ли сам Бородянский в экстрасенсов и их способности, министр сказал, что является “слабо верующим человеком”.

Кроме того, он также не считает “Битву экстрасенсов” дезинформацией.

“Дезинформация – это то, что может навредить национальным интересам. А тут можно верить, можно не верить. Это драматическое произведение, которое позволяет в такой форме как документальная реальность переживать эмоции”, – добавил Бородянский.

(На видео с 1:30)