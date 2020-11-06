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«Борьба не закончилась»: Байден в шаге от победы, но сбор денег на суды с Трампом продолжается

Кандидат в президенты США Джо Байден призывает сторонников поддержать его и пожертвовать средства на суды с Дональдом Трампом.

Пятница, 6 ноября 2020, 20:00

Соответствующее сообщение Байден опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, президентская кампания Джо Байдена начала собирать средства на судебное противостояние с Дональдом Трампом. Трамп, как известно, хочет добиться прекращения подсчета голосов из-за того, что учитываются бюллетени, поступившие по почте в день выборов, и заявляет, что будет обращаться в Верховный суд.

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Сейчас лидер президентской гонки неизвестен в пяти штатах – Неваде, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Аляске.

Трамп лидирует в двух из них – Аляске и Северной Каролине, Байден – в трех других, однако разрыв между кандидатами минимальный, до 2%.

По имеющимся результатам у Байдена уже есть 264 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы. Чтобы победить, ему необходимо получить преимущество в любом из штатов, которые остались. Несмотря на это, кандидат не объявляет себя победителем заблаговременно и продолжает сбор средств на суды.

“Дональд Трамп собирается в суд, чтобы не допустить подсчета голосов. Мы начали крупнейшие в истории мероприятия по защите выборов, чтобы дать ему ответ, нужна ваша помощь”, – написал он, призвав американцев пожертвовать средства.

На сайте для сбора средств указано, что именно сейчас Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис нуждаются в значительной поддержке, поскольку “борьба не закончена”.

  • В американском штате Джорджия, где демократ Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа, пересчитают голоса. На кону 16 голосов выборщиков.
  • #Буквы внимательно следят за ходом выборов в США. Все детали вы можете прочитать здесь.
Теги: вибори в США, вибори в США, Джо Байден, Дональд Трамп, суд

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