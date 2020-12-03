Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается снять возрастные ограничения для государственных служащих.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 4096 поддержали 260 нардепов.

Согласно действующему законодательству, на госслужбу не может вступить лицо, которое достигло 65-летнего возраста (статья 19 закона “О государственной службе”).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, “в исключительных случаях возникает потребность в оставлении госслужащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа”.

Документ вносит изменения в закон “О государственной службе”.

Предлагается назначать лиц, достигших 65 лет, на должность государственной службы на 1 год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно. Такие продления срока пребывания на госслужбе, согласно предложенным изменениям, будут возможны до достижения служащим 70 лет.

Также предлагается исключить из закона “О государственной службе” пункт о том, что на госслужбу не может вступить лицо, достигшее 65-летнего возраста.

“Принятие законопроекта будет способствовать эффективному функционированию государственных органов… Нет эйджизму (дискриминации по возрасту, – ред.) на государственной службе”, – отметил замглавы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко, представляя законопроект.

В свою очередь нардеп от группы “За майбутне” Тарас Батенко заявил, что законопроект имеет “определенные предостережения”. По его словам, такой закон может оттолкнуть молодежь, которая не сможет занять определенные должности и вынуждена будет ехать за границу.

А нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко вспомнил, как действующая власть искала “новые лица” для госслужбы. Он отметил, что “эпоха новых лиц завершилась окончательно”.