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Борьба с игорным бизнесом: полиция открыла 250 уголовных производств

Правоохранители начали 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Суббота, 21 декабря 2019, 18:06

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, работники департамента стратегических расследований совместно с сотрудниками территориальных подразделений полиции продолжают мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на территории Украины.

Отмечается, что уже на территории государства прекращена деятельность 5300 игорных заведений. Однако мобильные группы полиции осуществляют постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Всего с начала отработки у правонарушителей изъяли 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого – 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен.

В настоящее время по фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

“Полицейские обращаются ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, сообщайте на линию 102 для оперативного реагирования на такие события”, – отметили в МВД.

Напомним, что Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все игорные заведения в стране закроются до 16:00 20 декабря.

Теги: уголовные производства, Боротьба

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