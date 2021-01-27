В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады нардепы сумели принять несколько важных законопроектов, но не забывали и вести оживленные дискуссии в чатах.

#Буквы рассказывают, как прошел рабочий день в Парламенте.

В самом начале заседания спикер ВР Дмитрий Разумков напомнил народным избранникам, что сегодня – Международный день памяти жертв Холокоста.

После вступительного слова сам Разумков, два вице-спикера – Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк, а также нардепы в зале заседаний поднялись со своих мест и почтили память погибших.

Впоследствии нардепы выступали с трибуны ВР с различными заявлениями и предложениями. Например, лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко объявила о намерении инициировать проведение референдумов по пяти вопросам, среди которых – легализация медицинского каннабиса и продажа земли сельскохозяйственного назначения.

Затем нардепы приступили к рассмотрению законопроектов. Например, был принят в первом чтении важный документ о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. Он запрещает коллекторам угрожать должникам, устраивать им телефонный “террор”, обрабатывать персональные данные.

Еще один принятый законопроект касался повышения лимита для беспошлинных международных посылок со 100 до 150 евро. Этот документ также приняли в первом чтении.

Несмотря на усилия и активную поддержку “слуг народа”, Рада провалила проект закона о самоуправлении медицинских профессий в Украине. Перед голосованием “слуги” отмечали в своем чате, что документ “надо поддерживать”, так как “две профессии точно готовы к самоуправлению – стоматологи и фармацевты”.

В ходе заседания Юлия Тимошенко успела “засветить” чат, в котором общаются главы фракций ВР (с поздравлениями и дискуссиями по другим вопросам):

Нардеп от “слуг” Ольга Совгиря согласовывала с коллегой Андреем Костиным, когда лучше обсудить “на двоих”, “что делать с лоббизмом”:

Дискуссию среди “слуг” вызвали недавние протесты моряков против коррупции в сфере подготовки и дипломирования:

Кто-то изучал данные по зарплатам наблюдательного совета “Укрзализныци”, в который, в частности, входит бывший нардеп Сергей Лещенко (если верить инфографике, которую рассматривал нардеп от “Батькивщины” Вадим Ивченко, Лещенко с начала января до конца апреля 2020 года заработал около 1,4 млн грн):

Стоит отметить, что Рада сегодня создала временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния Акционерного общества “Укрзализныця”.

Тем временем глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко призывал подписывать “постановление по тарифам”, согласно которому предлагается вернуть отдельный тариф на потребление электроэнергии до 100 кВт/час в месяц.

Этот документ сегодня был внесен в ВР.