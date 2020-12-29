С апреля 2022 года в Британии запретят рекламные акции формата "купи один – получи второй бесплатно" для еды с высоким содержанием жира, сахара или соли, а также бесплатно доливать сладкие безалкогольные напитки в ресторанах.

Об этом пишет Reuters.

Также будет наложен запрет на рекламу подобных продуктов в магазинах, на кассах, на входах в магазины и в переходах из магазина в магазин.

Правительство заявило, что ожирение является одной из самых серьезных долгосрочных проблем общественного здравоохранения Великобритании: почти две трети взрослого населения страны имеют избыточный вес.

“Мы ограничиваем рекламные акции и вводим ряд мер, чтобы сделать выбор здоровой пищи легким. Создание среды, которая помогает каждому есть более здоровую пищу регулярно, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации”, – сказал министр здравоохранения Джо Черчилль.

Великобритания впервые предложила ограничить акции “купи один – получи второй бесплатно” еще в июле. Тогда также анонсировали на запрет нездоровой еды во время телевизионных трансляций до 21:00.

Кроме того, в прошлом месяце правительство Великобритании пошло еще дальше, предложив тотальный запрет на онлайн-рекламу нездоровой пищи.