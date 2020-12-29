Об этом пишет Reuters.
Также будет наложен запрет на рекламу подобных продуктов в магазинах, на кассах, на входах в магазины и в переходах из магазина в магазин.
Правительство заявило, что ожирение является одной из самых серьезных долгосрочных проблем общественного здравоохранения Великобритании: почти две трети взрослого населения страны имеют избыточный вес.
“Мы ограничиваем рекламные акции и вводим ряд мер, чтобы сделать выбор здоровой пищи легким. Создание среды, которая помогает каждому есть более здоровую пищу регулярно, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации”, – сказал министр здравоохранения Джо Черчилль.
Великобритания впервые предложила ограничить акции “купи один – получи второй бесплатно” еще в июле. Тогда также анонсировали на запрет нездоровой еды во время телевизионных трансляций до 21:00.
Кроме того, в прошлом месяце правительство Великобритании пошло еще дальше, предложив тотальный запрет на онлайн-рекламу нездоровой пищи.
- Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о начале общенациональной кампании “Улучшай здоровье”, направленной на борьбу с ожирением. При этом он сказал, что раньше был “слишком толстым”.