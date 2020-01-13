Борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в катастрофе самолета МАУ.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

“Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе”, – написал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что все нужные для этого специалисты будут работать до конца. Также, в случае необходимости, будут направляться дополнительные силы.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.