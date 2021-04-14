Сьогодні, 14 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Боруссією" Дортмунд і "Манчестер Сіті".

Про це розповідають #Букви.

Коли: 22:00 за Києвом.

Де: Дортмунд, BVB-Штадіон.

Головний арбітр: Карлос дель Серро (Іспанія).

Де дивитися онлайн-трансляцію: “Футбол 1”, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV і OLL.TV.

Орієнтовні склади

“Борусія”: Хіц – Меньє, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Беллінгем, Джан, Дауд – Кнауфф, Холанд, Ройс

“Манчестер Сіті”: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Бернарду Сілва, Фоден

Травмовані: Вітсель, Загаду, Мукоко, Шмельцер, Санчо (усі – Борусія)

Нагадаємо, що у першій грі “МанСіті” виграв у “Боруссії” 2:1. Перемогу команді приніс гол Фодена на останній хвилині. Цікаво, що “Боруссія” проведе матч-відповідь без Джейдона Санчо, однак на поле вийде кращий бомбардир Ліги чемпіонів Ерлінг Голанд.