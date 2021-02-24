Об этом рассказывают #Буквы.
Матч пройдет в Будапеште на стадионе “Ференц Пушкаш”.
Когда: в 22:00 по киевскому времени.
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия).
Онлайн-трансляцию матча можно посмотреть: на канале “Футбол 1”, сервисах MEGOGO, Sport.ua, oll.tv.
Ориентировочные составы:
“Боруссия” Менхенгладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Тюрам, Плеа.
“Манчестер Сити”: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диас, Зинченко, де Брюйне, Родри, Гюндоган, Стерлинг, Жезус, Фоден.
Не сыграет: Аке (Манчестер Сити).
- Сегодня, 24 февраля, итальянский футбольный клуб “Аталанта” примет мадридский “Реал” в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21.