В ноябре 2020 года аэропорт "Борисполь" обслужил 303 399 пассажиров. В то же время в ноябре прошлого года клиентами аэропорта стали 1 137 322 пассажира.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта “Борисполь” в Facebook.

Так, за 11 месяцев 2020 года 4 834 158 путешественников воспользовались услугами аэропорта. За 11 месяцев 2019 года “Борисполь” обслужил 14 206 578 пассажиров. Таким образом из-за пандемии потеряно 9 372 420 пассажиров.

В 2019 году аэропорт организовал 102 860 рейсов, а в этом году – всего 43 275. В ноябре было совершено 3 455 рейсов, а в ноябре прошлого года – 8292 рейса.

Однако в “Борисполе” не назвали сумму финансовых убытков.