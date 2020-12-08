Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта “Борисполь” в Facebook.
Так, за 11 месяцев 2020 года 4 834 158 путешественников воспользовались услугами аэропорта. За 11 месяцев 2019 года “Борисполь” обслужил 14 206 578 пассажиров. Таким образом из-за пандемии потеряно 9 372 420 пассажиров.
В 2019 году аэропорт организовал 102 860 рейсов, а в этом году – всего 43 275. В ноябре было совершено 3 455 рейсов, а в ноябре прошлого года – 8292 рейса.
Однако в “Борисполе” не назвали сумму финансовых убытков.
- Кабинет Министров сегодня на заседании назначил гендиректора аэропорта “Борисполь” Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы. С 23 марта 2017 года он работал генеральным директором международного аэропорта “Борисполь”.