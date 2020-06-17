Covid-19 Украина

обновлено 17.06.2020 в 01:02

Всего:

32476(+666)

Болеют:

17036(+666)

Выздоровели:

14528(+275)

Умерло:

912(+11)

17 июня

01:35 Boston Dynamics начала продавать своих роботов-собак
00:40 Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования против Apple
00:32 Кайли Дженнер вместе с дочерью снялась для обложки Vogue Czechoslovakia

16 июня

23:28 Марсоход Curiosity сделал уникальные фото Земли и Венеры с поверхности Марса
23:01 Сбой в работе метро в Киеве: мужчина угрожал порезать себя, а потом забежал в туннель
22:47 В Винницкой области пьяная женщина за рулем сбила 4 детей
22:38 Церемонию вручения кинопремии BAFTA перенесли из-за коронавируса
21:03 Лукашенко передал Зеленскому белорусскую вышиванку и пригласил в Гродно
20:57 Добкин собирается побороться за кресло мэра Киева
20:52 Командир боевого корабля хотел передать России секретные данные
20:22 Бренд Diesel снял рекламный ролик с трансгендерной моделью. Съемки проходили в Киеве
19:56 В посольстве США пошутили над отсутствием русского языка в McDonald’s
19:40 В СБУ сообщили о разоблачении сети ботоферм, которой руководили из РФ
19:23 Суд рассмотрит дело об угрозах телеведущего Пояркова в адрес Зеленского
19:15 Кличко высмеял свой конфуз и показал какого размера бывают сенсации
19:02 В Беларуси зафиксировано больше 55 тысяч заражений коронавирусом
18:57 Мэттью Уильямс стал креативным директором Givenchy
18:49 Рада планирует создать новые органы, которые займутся противоминной деятельностью
18:43 В Белой Церкви мужчина бросил из окна пятилетнего ребенка
18:29 В США детей с СДВГ смогут лечить видеоигрой
18:26 Instagram ввел новые функции в честь месяца гордости
18:10 Пропускной пункт «Шегини» открылся для машин
17:51 Рада поддержала создание Нацоргана интеллектуальной собственности
17:47 Нардепы намерены обязать министров отчитываться перед увольнением
17:40 Фонд Black Lives Matter Foundation, не связанный с проблемами расизма, собрал миллионы долларов на фоне протестов в США
17:36 Зеленский назначил своего советника первым замсекретаря СНБО
17:18 Суд изменил адрес домашнего ареста Стерненко
17:17 Нардепы поддержали за основу законопроект об электронных коммуникациях
16:35 Нардепы приняли за основу законопроект об «облачных услугах»: что он предусматривает

Boston Dynamics начала продавать своих роботов-собак

Американская компания Boston Dynamics объявила о старте продаж роботов-собак Spot. Стоимость модели — $74,5 тысячи.

Среда, 17 июня 2020, 01:35

Об этом сообщается на сайте компании.

Во вторник, 16 июня, компания Boston Dynamics объявила, что теперь все желающие смогут оформить заказ на робота модели Spot Explorer. Этот робот стал первой моделью Boston Dynamics, покупка которой доступна онлайн.

Spot_boston_dynamics

Фото: shop.bostondynamics.com

Стоимость робота-собаки — $74,5 тысячи. Доставка, как ожидается, займет от 6 до 8 недель.

“Раньше Spot был доступен только для краткосрочной аренды в рамках программы ранней рекламы Boston Dynamics. В рамках этой программы более 150 роботов были успешно использованы на отечественных и международных предприятиях и исследовательских объектах”, — напомнили в компании.

Boston Dynamics была создана в 1992 года специалистом по робототехнике Марком Райбертом на основе инженеров из Массачусетского технологического института (MIT). В 2013 году компанию купила корпорация Google, однако впоследствии она была продана из коммерческих соображений. Boston Dynamics получила известность благодаря разработке военного четвероногого робота BigDog по заказу управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA).

Spot — четвероногий робот, впервые представленный компанией 23 июня 2016 года. Он способен развивать скорость до 1,6 м/сек и осваивать местность с помощью стереокамер, которые в сумме дают угол обзора в 360°. Его вес составляет всего 25 кг, что делает его одним из самых легких роботов.

Этот гибкий робот способен попадать в труднодоступные места и может быть перенастроен для выполнения широкого круга задач. Он может быть использован с целью повысить эффективность работы компании или снизить риски, связанные с безопасностью, для ее работников.

Spot_boston_dynamics

Фото: shop.bostondynamics.com

Spot_boston_dynamics

Фото: shop.bostondynamics.com

  • В парке Сингапура робот-собака Spot от американской компании Boston Dynamics проверял, соблюдают ли люди безопасную дистанцию друг от друга.
  • В феврале сообщалось, что нефтегазовая компания из Норвегии Aker BP намерена использовать четвероногих роботов Boston Dynamics для повышения безопасности своих сотрудников.
  • Американский актер и ведущий телепередачи “Разрушители легенд” Адам Сэвидж придумал необычное применение для четвероногого робота Spot, созданного Boston Dynamics. Он решил запрячь робопса в самодельную повозку (рикшу).
Теги: Boston Dynamics, роботы

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться