Boston Dynamics начала продавать своих роботов-собак

Во вторник, 16 июня, компания Boston Dynamics объявила, что теперь все желающие смогут оформить заказ на робота модели Spot Explorer. Этот робот стал первой моделью Boston Dynamics, покупка которой доступна онлайн.

“Раньше Spot был доступен только для краткосрочной аренды в рамках программы ранней рекламы Boston Dynamics. В рамках этой программы более 150 роботов были успешно использованы на отечественных и международных предприятиях и исследовательских объектах”, — напомнили в компании.

Boston Dynamics была создана в 1992 года специалистом по робототехнике Марком Райбертом на основе инженеров из Массачусетского технологического института (MIT). В 2013 году компанию купила корпорация Google, однако впоследствии она была продана из коммерческих соображений. Boston Dynamics получила известность благодаря разработке военного четвероногого робота BigDog по заказу управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA).

Spot — четвероногий робот, впервые представленный компанией 23 июня 2016 года. Он способен развивать скорость до 1,6 м/сек и осваивать местность с помощью стереокамер, которые в сумме дают угол обзора в 360°. Его вес составляет всего 25 кг, что делает его одним из самых легких роботов.

Этот гибкий робот способен попадать в труднодоступные места и может быть перенастроен для выполнения широкого круга задач. Он может быть использован с целью повысить эффективность работы компании или снизить риски, связанные с безопасностью, для ее работников.