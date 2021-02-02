Ролик опубликован в YouTube-канале компании.
На кадрах видно, как робот-пес поднимает лежащую в снегу или на полу комнаты вещь и кладет ее в емкость, расположенную на его спине.
Кроме того, Spot прыгает на своих четырех “лапах” со скакалкой, которой управляют два других пса-робота, а еще копает землю и сажает растения.
Новый интерфейс позволит управлять роботом удаленно, с помощью планшета.
- Ранее сообщалось, что роботы, созданные американской инженерной компанией Boston Dynamics, в преддверии Нового года исполнили зажигательный танец под песню “Do You Love Me”.