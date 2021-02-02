Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовал видео, на котором одно из ее изобретений — популярный робот-собака Spot — рисует мелом, сажает цветы, копает землю, прыгает со скакалкой и собирает мусор.

Ролик опубликован в YouTube-канале компании.

На кадрах видно, как робот-пес поднимает лежащую в снегу или на полу комнаты вещь и кладет ее в емкость, расположенную на его спине.

Кроме того, Spot прыгает на своих четырех “лапах” со скакалкой, которой управляют два других пса-робота, а еще копает землю и сажает растения.

Новый интерфейс позволит управлять роботом удаленно, с помощью планшета.