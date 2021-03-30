Американская компания Boston Dynamics, которая специализируется на робототехнике, представила нового робота под названием Stretch.

Об этом проинформировали в пресс-службе компании.

Он разработан для выполнения ключевой задачи: подъема и перемещения ящиков на складах и в распределительных центрах.

Таким образом, Boston Dynamics официально вышла на рынок автоматизации в логистической отрасли.

Stretch – первый коммерческий робот Boston Dynamics, специально разработанный для складских помещений и распределительных центров, которых во всем мире насчитывается более 150 тысяч.

Многоцелевой мобильный робот предназначен для решения ряда задач, где требуется быстрое перемещение грузов. Он способен быстро и эффективно обращаться с коробками, ящиками и так далее (без помощи человека).

Как отмечают в компании, применение робота может способствовать увеличению потока товаров и повышению безопасности сотрудников.

Благодаря подвижной основе Stretch может перемещаться в ограниченных пространствах и адаптироваться к планировке тех или иных объектов. Таким образом, у компаний исчезнет необходимость разворачивать на своих складах дорогостоящую стационарную инфраструктуру для автоматизации.

Робот оснащен рукояткой с функцией захвата и технологией машинного зрения, что помогает ему правильно идентифицировать грузы и перемещать большое количество коробок.

Как сообщает агентство Reuters, робот Stretch сможет переносить до 800 коробок в час, каждая из которых весом до 23 килограмм.

“Stretch сочетает в себе достижения Boston Dynamics в области мобильности, восприятия и манипуляций и использует их для решения самых сложных и потенциально опасных задач”, — отметил глава компании Роберт Плейтер.

Запуск коммерческого использования Stretch запланирован на 2022 год. В данный момент Boston Dynamics ищет клиентов для пилотного тестирования робота.