На четвертый день наводнений на Прикарпатье президент Зеленский отправился инспектировать ситуацию в регионе с главой МВД Арсеном Аваковым. Пользователи Сети разобрали фотоотчет о поездке на мемы.

#Буквы, как всегда, собрали все самое веселое.

Как известно, 25 июня президент Владимир Зеленский “срочно” прибыл в Ивано-Франковскую область, которая на тот момент уже четыре дня страдала от наводнений.

Днем ранее в регион отправились премьер Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков. Последний в свою очередь порадовал пользователей соцсетей целым фотоотчетом о поездке.

На снимках члены правительства и президент общаются с жителями затопленных населенных пунктов и инспектируют местность. Примечательно, что на снимках президент, глава МВД и окружающие, несмотря на карантин и эпидемию, не только появляются без масок, но и дистанции друг с другом не соблюдают.

Некоторые фото, показанные министром, вызвали небывалый резонанс в Сети. Пользователи соцсетей мгновенно разобрали их на мемы.

Украинцев смешил странный лук президента — костюм и резиновые сапоги не по размеру:

Особый резонанс вызвал снимок Авакова и Зеленского на мосту. Вот этот:

В Сети принялись массово гадать, на что же указывает министр и что так поразило Зеленского:

Многим эта картина напомнила известный мультфильм “История игрушек”:

Не обошлось и без упоминаний пятого президента и “порохоботов”: