Это будет 6 дней музыки, визуального искусства, театра, литературных чтений и дискуссий, интерактивных детских программ и цикл бесед под ясенем с людьми, которые творят изменения. Всего запланировано около 40 событий, большинство из которых будет транслироваться онлайн.

Тема, которая в этом году объединит различные жанры искусства в едином пространстве – “Город мастеров”. А слоган Bouquet Kyiv Stage 2020, который возник во время карантина – “Жизнь продолжается!”.

“Год 2020. Удивить чем-то уже сложно, понятий, что происходит, невозможно, верить некому … И только великая сила искусства способна вывести нас из этой драмы. 20 августа во дворе” Софии Киевской “… будем обретя наши маяки и Компасы, слушать и познавать себя и новый мир вокруг. Это белый Букет, Bouquet Kyiv Stage. Жизнь продолжается! ” – говорит Евгений Уткин, соучредитель Bouquet Kyiv Stage.

Организатор фестиваля – Дом “Мастер Класс” – анонсирует его как фестиваль премьер. В фокусе будут украинские художники, а также Голос во всех его проявлениях. Именно Голос, воплощенный в многообразии пения – опере, хоровых выступлениях, театральных перформансов, – является матрицей программы Bouquet Kyiv Stage 2020.

Именно с Голоса, который накроет город, начнется нынешний фестиваль. На колокольне “Софии Киевской” петь хор AVE, будет звучать музыка Виктории Полевой и колокола.

Организаторы фестиваля объясняют: это будет символическое возвращение голоса городу после длительного карантинного молчания.

“Мы очень ждем фестиваль, мы очень соскучились за событиями, которые наполняют” Софию Киевскую “. И” София “соскучилась. Сейчас к фестивалю готовятся все наши службы, готовится сам собор. Мы делаем все, чтобы люди, которые придут на фестиваль, попали в безопасный и комфортный пространство. Чтобы все работало в гармонии. и, конечно, будем придерживаться всех рекомендаций МЗ, – говорит Неля Куковальская, генеральный директор Национального заповедника “София Киевская”. – Уверена, фестиваль пройдет на высоком уровне. Как всегда “.

Традиционно вход на все события является свободным, нужно будет оплатили только за входной билет на территорию “Софии Киевской”. Также из-за ограничений, связанных с карантином, в этом году на концертах могут присутствовать не более 400-450 человек на беседах и литературных событиях – не более 100 человек. Впрочем, окунуться в атмосферу летних концертов или послушать интересные диалоги можно будет, включив онлайн-трансляцию.

“Уже в третий раз” София Киевская “и Bouquet Kyiv Stage собирают нас под столетним ясенем, чтобы дать возможность впитать высокое искусство. Карантин стал вынужденной паузой, которая, на удивление, для многих стала не преградой, а возможностью. Возможностью наконец остановиться, оглянуться вокруг и стать совершеннее, – говорит Диана Попова, директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации. – Bouquet Kyiv Stage – это глоток свежего воздуха, бесценное напоминание, что жизнь продолжается “.

Музыка является основным направлением Bouquet Kyiv Stage. В этом году ее будет много. Это и классическая музыка, и современная академическая, джазовая, экспериментальная. Языком музыки будет раскрыто имена выдающихся мастеров: композиторов, педагогов, дирижеров, исполнителей.

Среди музыкальных премьер фестиваля – музыкальный маратон “ЛЯТОШИНСКИЙ – ГАЛА”, посвященный выдающемуся украинскому композитору Борису Лятошинскому. Куратор проекту – пианист Евгений Громов – работал над программой более полугода.

Это и новые произведения Валентина Сильвестрова, которые композитор написал во время карантина, музыка Виктории Полевой. Дирижер Татьяна Калиниченко и New Era Orchestra готовят новую программу BAROQUE TWIST, в которой примет участие швейцарский музыкант Mорис Штегер, критики называют его “Паганини блок-флейты”. Новые джазовые программы готовят Nazgul Shukaeva Project и Лаура Марти.

Особое программа в исполнении скрипачки Мирославы Которович, сопрано Сусанны Чахоян и камерного ансамбля “АртеХатта” будет посвящена украинскому скрипачу Богодару Которовичу. Запланирован концерт и скрипачки Богданы Пивненко “Посвящение Скорику”.

Среди особых премьер – музыкальный киноперформанс “Двое мастеров”. Это – фрагменты фильмов Романа Балаяна в сопровождении живого исполнения музыки Вадима Хропачова, которую он к ним написал. А также музыкальный проект композитора и музыканта Ивана Тараненко “FusioFonia_Музика украинской земли”, в котором он объединил фолк, этно, классику и джаз.

А музыкант Андрей Криченко представит визуально-музыкальный проект, посвященный Марии Примаченко – “Удивительный Химер».

Еще одним ядром Bouquet Kyiv Stage является визуальная программа. Она будет представлена ​​художественными выставками с фокусом на период шестидесятников, а также проэктам, объединяющих визуальное искусство с новейшими технологиями. Это – выставка “Город людей: графика шестидесятников”, где будут показаны работы Александра Дубовика, Александра Левича, Алексея Захарчука, Михаила Вайнштейна, Виктора Зарецкого и Аллы Горской. Большинство работ будут представлены широкой публике впервые.

Живописец Александр Дубовик, которому Bouquet Kyiv Stage обязан своим символом – Букетом, – также представит выставку работ, которые ранее не выставлялись. Ее название – “Воспоминание о будущем”.

А Литературно-мемориальный музей М. Булгакова готовит особую инсталляцию о крепком взаимосвязь между городом и художником – “Альма-матер Михаила Булгакова”. Мастерская GORN представит на фестивале выставку скульптур “Тени”.

Театральное направление, впервые появился в программе, будут представлены перформансом режиссера Олега Липцина по поэтическим сборником Марианны Кияновской “Бабий Яр. Голосами”. Наряду с профессиональными актерами к спектаклю присоединятся обычные люди, которых коснулась эта тема.

Олег Липцын, автор и режиссер театрализованного проекта “Бабий Яр”:

– Наш город впитало в себя очень разные моменты и очень разные судьбы людей. Бабий Яр – это событие, которое вряд ли когда-нибудь сотрется из этой книги Киева, события сентября 1941 года, когда городом шли толпы людей. С какими наспех взятыми вещами, не слишком понимая, куда и зачем их вели, и которые очень быстро встретились с главной вехой человеческой жизни. Встретились неожиданно, резко.

Об этом уже так много сделано, сказано, написано, что для того, чтобы браться за эту тему еще раз, нужно какое-то основание. И это основание я нашел для себя в текстах Марианны Кияновской “Бабий Яр. Голосами”. Эта поэтическая, очень впечатляющая сборник, стала толчком для идеи перформанса. Мне кажется, что вся наша сентиментальная сторона вопроса, наше отношение к происходящему – все-таки внешние. А вот у Марианны получилось услышать и описать это изнутри, а мы попробуем это воспроизвести.

В этом смысле мы говорим о вещах, которые нельзя уже увидеть, но которые существуют до сих пор. Об этом невидимую сторону мира и событий. Мне захотелось объединить историю с современностью, увидеть в сегодняшнем Киеве, в сегодняшних людях, в сегодняшнем толпе, идет по городу, персонажей и возможность толпы. И наоборот.

Среди новых направлений – литературный. Его куратор – литературовед и литкритика Евгений Стасиневич. Запланированы диалоги с писателями и интеллектуалами, критиками и переводчиками о взаимодействии человека и города, о городе как текст и тексты о городе, о голосах мест и городов. Своими историями и опытами на литературной сцене делиться Сергей Жадан, София Андрухович, Екатерина Калитко, Ирина Целик, Ярослава Стриха,

Михаил Назаренко, Марк Белорусец, Артем Чех, Светлана Тараторина, Павел Матюша. Также запланированы ночные поэтические чтения.

Евгений Стасиневич, куратор литературной сцены фестиваля, литкритика и литературовед:

– Мы готовим небольшую, но насыщенную литературную программу. Она будет состоять из четырех дискуссий, одного публичного интервью и поэтических чтений. О чем она? Когда организаторы озвучили тему всего фестиваля – “Город мастеров”, – сразу захотелось как-то дополнить ее, посмотреть на это с других сторон. Есть город мастеров, то есть это те, кто украшает собой город. А что город дает художникам? Автор не всегда хорошо представляет, откуда у него эти инспирации, почему ему пишется именно так, а не иначе. Потому что, по крайней мере, есть город или города, места, поселка, в которых он растет и которые затем начинают где-то между строк тех текстов себя проявлять. Это такая обратная оптика – поговорить о городе как мастера.

У нас будет Екатерина Калитко – одна из важнейших авторов сегодняшней литературы, она из Винницы. Будет Артем Чех, который написал роман «Район Д” о Черкассах. Будет Сергей Жадан, и это разговор не только о Донбассе, о его родной Старобельск, но и о Харькове. Словом, это будет разговор о разных городах и то, каким образом они начинают писать своими авторами. Дадим слово и переводчикам. Будет разговор культового киевского переводчика Марка Белорусца с Ярославой Стрихой, одной из самых талантливых представительниц молодого поколения переводчиков. Они поговорят о том, что делать с урбанистической духом в текстах при переводе.

Еще будет разговор двух фантастов. Светлана Тараторина, автор роман “Лазарус” об альтернативном Киев образца 1910 года, говорить с филологом, литературоведом Михаилом Назаренко.

Также будет публичное интервью с Софией Андрухович, которая является одним из важнейших голосов новой украинской литературы, и поэтические чтения.

Еще одно новое направление – детский. Его программа охватит интересы как детей от восьми месяцев, так и старших детей и подростков. Это будут интерактивные театрализованные представления для детей и их родителей “Цветные игры” и “ТИК-ТАК” от объединения “Творческий дом». Для подростков программу подготовит пространство архитектурного образования Archikidz, а творческие мастер-классы “Город мастеров” предусматривают участие и малышей, и подростков, и взрослых.

“Жизнь продолжается!” – тема традиционных бесед под ясенем, на которые приглашает соучредитель Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин. Беседы будут проходить ежедневно во дворе “Софии Киевской” под столетним ясенем. К публичным разговоров будут приглашены люди, которые в той или иной степени изменяют нашу жизнь.

Полную программу фестиваля можно найти здесь:

https://drive.google.com/file/d/1obtJ9VkUf0Ra6rfbDvMcLj_5TtuVybXa/view

Официальный сайт фестиваля: https://bouquetstage.com/

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