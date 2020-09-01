С 20 по 26 августа в заповеднике "София Киевская" прошел третий фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage, организованный Домом "Мастер Класс".

В течение 6 дней гости фестиваля посетили 40 событий, среди которых – выставки, театральные и музыкальные перформансы, литературные чтения и дискуссии, интерактивные детские программы и беседы под ясенем с людьми. Часть мероприятий транслировалась онлайн.

Тема, которая в этом году объединила разные жанры искусства в едином пространстве – “Город мастеров”. А месседж Bouquet Kyiv Stage 2020, который возник во время карантина – “Жизнь продолжается!”.

В этом году Bouquet Kyiv Stage стал фестивалем премьер. В его фокусе были украинские художники, а также Голос во всех его проявлениях.

Начался фестиваль с концерта Виктории Полевой “Простоспив” на колокольне “Софии Киевской”. Там музыку композитора под аккомпанемент колоколов исполнил хор AVE.

Одной из центральных музыкальных событий фестиваля – музыкальный марафон “ЛЯТОШИНСКИЙ – ГАЛА”, посвященный 125-летию украинского композитора Бориса Лятошинского. Куратор проекта – пианист Евгений Громов – работал над программой более полугода.

Среди премьер – концерт скрипачки Богданы Пивненко “Посвящение Мирослав Скорик” и музыкальная программа в исполнении скрипачки Мирославы Которович, сопрано Сусанны Чахоян и камерного ансамбля “АРТЕХАТТА” – “Букет для маэстро Которовича”.

Новые джазовые программы представили Лаура Марти и Nazgul Shukaeva Project.

На фестивале впервые появилось театральное направление. Он был представлен перформансом режиссера Олега Липцина “ЯR” – за поэтическим сборником Марианны Кияновской “Бабий Яр. Голосами”. Наряду с профессиональными актерами к спектаклю присоединилась и зрители, которые стали частью представления.

Детская программа представлена ​​интерактивными театрализованными представлениями для детей и их родителей “Цветные игры” и “ТИК-ТАК” от объединения “Творческий дом”, событиями для подростков от пространства архитектурного образования Archikidz, а также творческими мастер-классами “Город мастеров”.

Еще одно новое направление – литературный. Его куратор – литературовед и литкритик Евгений Стасиневич. В программу вошли четыре дискуссии об урбанистических текстах, публичное интервью с Софией Андрухович и Ночь поэзии. Своими историями и опытами на литературной сцене поделились Сергей Жадан, София Андрухович, Екатерина Калитко, Ирина Целик, Ярослава Стриха, Михаил Назаренко, Марк Белорусец, Артем Чех, Светлана Тараторина, Павел Матюша. Также зрители впервые побывали на ночных поэтических чтениях.

Одни из участников визуальной программы – мастерская GORN, которая представила на фестиваль выставку скульптур “Тени”.

Завершил фестиваль – совместный концерт New Era Orchestra (арт-директор и дирижер – Татьяна Калиниченко) и швейцарского виртуоза Мориса Штеґера Baroque Twist.