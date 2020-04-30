В Сети появились видео из зала суда, где избиралась мера пресечения для жительницы Харьковской области, подозреваемой в жестоком убийстве 13-летней дочери.

Видео опубликовала в Facebook Анна Юрченко.

Как сообщалось ранее, 30 апреля рано утром полицейские Харькова на улице задержали обнаженную женщину с ножом в одной руке и пакетом с отрезанной головой в другой. Позднее стало известно, что в пакете была голова 13-летняя дочери задержанной. По данным следствия, женщина ударила ребенка ножом около 20 раз.

Позднее женщину доставили в Ленинской районный суд Харькова для избрания меры пресечения. Находясь в здании суда, женщина вела себя неадекватно, кричала на сотрудников полиции и журналистов, а также мешала проведению заседания.

В частности, на вопросы журналистов о том, что побудило ее жестоко расправиться со своей дочерью, женщина заявила, что СМИ не стоит “лезть в чужую семью”.

“Не лезьте в чужую семью! Я же в Вашу не лезу. Как так получилось? Я же не спрашиваю, а как ты такая получилась!”, — сказала женщина, обращаясь к журналистам.

Кроме того, задержанная заявила журналистам, что ее убитая дочь — “ошибка молодости”.

“У судьи спросите. А почему? А почему? Не задавайте вопросы, как в детском садике. Мы что будем, по третьему кругу крутится? […] Это ошибка молодости, нее, перепутали… Тр***ули в 16 лет и забеременела. Что еще рассказать? Много будете знать”, — добавила она.

Общаясь с судьей во время заседания женщина кричала, перебивала и грубила. В частности, она спрашивала у судьи: “У Вас семьи нету, нет на кого время потратить?”.

В ответ на замечания судьи задержанная заявила, что “никому я ничего не должна, Богу должна”. Когда судья назвал ее фамилию, женщина начала отрицать, что речь идет о ней.

“Я не Пьянова! Где вы взяли такую информацию? Я не буду слушать! Если разговор не обо мне. Не хочу я слушать. Понимаете, не хочу я слушать. Я не буду слушать, потому что не являюсь тем, кем вы меня представляете. Какой суд? Ваш? Меня Божий суд ждет”, — сказала она.

Помимо этого, женщина грубила полицейским и угрожала, что подаст на правоохранителей в суд, чтобы Бог “казнил или помиловал”.

После того, как судья принял решение удалиться для принятия решения, задержанная крикнула ему вслед: “Да, 9 мая расскажем вам. 9 мая”.

На вопрос журналистов о том, в какого Бога женщина верует, она ответила: “В кого вы верите? В Зеленского! Верите? А Зеленский вор, ворюга, на нашей земле”.

Суд над женщиной которая несла в пакете по трассе Голову дочери. Женщину зовут Татьяна Пьянова. Более 20 раз ударила дочь ножом Gepostet von Аня Юрченко am Donnerstag, 30. April 2020

Как сообщает Suspilne, заседание было продолжено без участия задержанной в связи с ее неадекватным поведением. Прокурор ходатайствовал об аресте женщины, адвокат задержанной просил избранить меру пресечения в виде домашнего ареста. Решением суда женщина была взята под стражу на 60 суток.