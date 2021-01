Не хватает мощностей: AstraZeneca на 60% сокращает поставки вакцин в ЕС

Об этом сообщают #Буквы.

Шведско-британская компания заявила, что ей не хватает производственных мощностей для изготовления необходимого количества доз. Поэтому запланированные поставки будут сокращены.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес выразила “глубокое недовольство” этой новостью.

“Мы настаивали на точном графике поставок, на основе которого государства-члены должны планировать свои программы вакцинации”, – написала чиновница в Twitter.

.@EU_Commission and Member States expressed deep dissatisfaction with this. We insisted on a precise delivery schedule on the basis of which Member States should be planning their vaccination programs, subject to the granting of a contitional marketing authorisation. /2

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 22, 2021