Covid-19 Украина

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Не хватает мощностей: AstraZeneca на 60% сокращает поставки вакцин в ЕС

Уже вторая компания, которая производит вакцину от коронавируса, предупредила о проблемах с поставками препарата в страны Европейского союза.

Суббота, 23 января 2021, 21:03

Об этом сообщают #Буквы.

Шведско-британская компания заявила, что ей не хватает производственных мощностей для изготовления необходимого количества доз. Поэтому запланированные поставки будут сокращены.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес выразила “глубокое недовольство” этой новостью.

“Мы настаивали на точном графике поставок, на основе которого государства-члены должны планировать свои программы вакцинации”, – написала чиновница в Twitter.

Чиновники публично не подтвердили, насколько глобальным будет сокращение поставок, но осведомленный источник сообщил агентству Reuters, что в первом квартале этого года поставки будут сокращены до 31 млн. То есть компания сокращает поставки на 60%.

Отметим, что до марта фармацевтическая фирма должна была доставить около 80 млн доз в 27 стран-членов.

Напомним, что 15 января компания Pfizer заявила, что временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в Европу. Это решение принято с целью наращивания производственных мощностей.

  • Накануне сообщалось, что Великобритания стала первой страной, которая с понедельника начинает использовать вакцину против COVID-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом. Эта вакцина менее требовательна к температурным режимам транспортировки.
  • Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины против коронавируса, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом.
  • Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков в экстренном порядке выдал разрешение на использование в стране вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
Теги: AstraZeneca, вакцина, ЄС, проблемы

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