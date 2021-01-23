Не хватает мощностей: AstraZeneca на 60% сокращает поставки вакцин в ЕС

Уже вторая компания, которая производит вакцину от коронавируса, предупредила о проблемах с поставками препарата в страны Европейского союза.

Об этом сообщают #Буквы.

Шведско-британская компания заявила, что ей не хватает производственных мощностей для изготовления необходимого количества доз. Поэтому запланированные поставки будут сокращены.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес выразила “глубокое недовольство” этой новостью.

“Мы настаивали на точном графике поставок, на основе которого государства-члены должны планировать свои программы вакцинации”, – написала чиновница в Twitter.

.@EU_Commission and Member States expressed deep dissatisfaction with this. We insisted on a precise delivery schedule on the basis of which Member States should be planning their vaccination programs, subject to the granting of a contitional marketing authorisation. /2 — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 22, 2021

Чиновники публично не подтвердили, насколько глобальным будет сокращение поставок, но осведомленный источник сообщил агентству Reuters, что в первом квартале этого года поставки будут сокращены до 31 млн. То есть компания сокращает поставки на 60%.

Отметим, что до марта фармацевтическая фирма должна была доставить около 80 млн доз в 27 стран-членов.

Напомним, что 15 января компания Pfizer заявила, что временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в Европу. Это решение принято с целью наращивания производственных мощностей.