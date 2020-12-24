Украинский политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину. Украинский военнослужащий более трех лет находился в незаконном заключении в исправительной колонии города Торжок Тверской области, Россия.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, Шумков пересек российско-украинскую границу и прибыл в пункт пропуска “Бачевск”. Там его встретили родственники, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ.

“Сегодня же Александр отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу”, – сообщила Денисова.

Омбудсмен добавила, что Шумков был освобожден из колонии 23 декабря, однако его переместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области “.

Напомним, украинский военнослужащий, активист, участник “Евромайдана” Александр Шумков был задержан в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года он был приговорен к 4 годам лишения свободы якобы за участие в организации “Правый сектор”, которую в России считают экстремистской. В деле утверждается, что Шумков долгое время был личным охранником главы организации Дмитрия Яроша, а потому оказывал влияние на деятельность “Правого сектора”.

В мае 2018 года Александр Шумков объявил голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других незаконно осужденных в РФ граждан Украины. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки (США) призывал Россию освободить удерживаемых лиц, в том числе объявившего голодовку Александра Шумкова.