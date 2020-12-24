Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
По ее словам, Шумков пересек российско-украинскую границу и прибыл в пункт пропуска “Бачевск”. Там его встретили родственники, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ.
“Сегодня же Александр отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу”, – сообщила Денисова.
Омбудсмен добавила, что Шумков был освобожден из колонии 23 декабря, однако его переместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области “.
Напомним, украинский военнослужащий, активист, участник “Евромайдана” Александр Шумков был задержан в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года он был приговорен к 4 годам лишения свободы якобы за участие в организации “Правый сектор”, которую в России считают экстремистской. В деле утверждается, что Шумков долгое время был личным охранником главы организации Дмитрия Яроша, а потому оказывал влияние на деятельность “Правого сектора”.
В мае 2018 года Александр Шумков объявил голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других незаконно осужденных в РФ граждан Украины. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки (США) призывал Россию освободить удерживаемых лиц, в том числе объявившего голодовку Александра Шумкова.
- В середине октября текущего года украинец Александр Шумков, незаконно осужденный в России, объявил о начале второй за время ареста голодовки в знак протеста против того, что РФ, по его мнению, шантажирует Украину, связывая вопрос обмена политзаключенными и военнопленными с разведением войск и предоставлением Донбассу особого статуса.
- 17 октября стало известно, что Шумкову отказали в проведении медобследования.
- 7 ноября стало известно, что состояние здоровья незаконно осужденного в России украинца Александра Шумкова резко ухудшилось после продолжительной голодовки.