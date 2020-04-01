Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака - Денис Ермак прокомментировал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на него, обсуждает назначения на государственные должности за деньги. По его словам, он не знает, кто именно вел видеосъемку.

Об этом написал Денис Ермак на своей странице в Facebook.

“Кстати, кто писал эти пленки мне сожалению неизвестно … а очень обидно, потому что делать “нарезку” из вырванного контекста – это уже проходили много-много людей”, – написал Ермак.

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Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.

Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.