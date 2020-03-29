Видео опубликовал народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос на своей странице в Facebook.
На нем брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.
“Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве”, – написал Лерос в комментарии.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, написал на своей страннице в Facebook, что обратится по этому факту в правоохранительные органы.
“Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР по распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также, кто и по чьему заказу это делал”, – написал Ермак.
- Из-за карантина преступность упала на 30%, – глава МВД.
- Активисты заявили о давлении генпрокурора Венедиктовой на отца Екатерины Гандзюк.