Видео опубликовал народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос на своей странице в Facebook.

На нем брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.

“Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве”, – написал Лерос в комментарии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, написал на своей страннице в Facebook, что обратится по этому факту в правоохранительные органы.

“Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР по распространенного видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также, кто и по чьему заказу это делал”, – написал Ермак.