Брат главы Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак организовал кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", что находится в Одессе, и его международных партнеров.

Об этом сообщает Bihus.Info, ссылаясь на видеозаписи, которые журналисты получили от нардепа фракции “Слуги народа” Гео Лероса.

Журналисты получили почти 30 часов съемки встреч Дениса Ермака и его помощников с потенциальными кандидатами на высокие государственные должности, произошедшие в августе-октябре 2019 года.

Во время этих “собеседований” Ермак неоднократно подчеркивал, что на него возложена роль “пропускать через себя” людей, претендующих на должности в тех или иных отраслях. Диапазон этих отраслей оказался довольно широким – от налоговой в районном центре Ровенской области до Министерства инфраструктуры и “Энергоатома”. Ермак постоянно акцентировал внимание, что эту функцию он выполняет, потому что является братом помощника президента Владимира Зеленского и имеет возможность напрямую общаться с Зеленским и руководителями правоохранительных органов, “положив им на стол” ту или иную информацию.

Отмечается, что значительная часть встреч “команды Ермака” была посвящена обсуждению возможности прекращения бизнес-роста компании “ТИС” и влияния в Украине одной из крупнейших в мире контейнерных компаний – датской Maersk.

“Уничтожать связи” двух компаний Ермак с помощниками пытался якобы в интересах конкурентов – одесской фирмы “КТЛ Украина”, которая, в свою очередь, является частью мощной турецкой компании Kinay Group.

Из разговора помощников Дениса Ермака следует, что турецкий бизнес готов платить по 300 000 долларов в месяц за реализацию их целей.

Журналисты связались с руководителями компании “КТЛ Украина”. Они рассказали, что Ермак ранее работал в этой компании и его посредник действительно приезжал в Одессу на их предприятие в 2019 году. Однако, по их версии, мотива “сбить” “ТИС” и Maersk их сотрудничество с братом главы Офиса президента не было.

Однако на видео Денис Ермак утверждает обратное.

“Чем быстрее мы начнем активно действовать, выражать изменения по нормативной базе, тем быстрее по сути нам обеспечат очень хорошую финансовую поддержку”, – сказал он 6 сентября 2019 года, инструктируя свое доверенное лицо о поездке в “КТЛ Украина”.

В ходе этого разговора Ермак надиктовал своему помощнику телефоны коммерческого директора “КТЛ Украина” Андрея Кузьмина и генерального директора “КТЛ” Игоря Хохлова и отметил, что с “КТЛ Украина” нужно разработать конкретный план мер по борьбе с “ТИС” и Maersk.

СПРАВКА. “ТИС” – это большая украинская компания, владелец нового порта на 5 грузовых терминалах в Одессе. Основана семьей одесситов Ставницеров. В феврале в терминалы ТИС уложилась арабская корпорация DP World – один из мировых лидеров портовой отрасли. В 2018 году ТИС “привел” в Украину еще и датскую Maersk – мирового гиганта контейнерных перевозок.