Об этом сенатор сообщила в Twitter.

“Мой старший брат Дон Рид умер от коронавируса во вторник вечером. В 19 лет он вступил в Военно-воздушные силы и начал военную карьеру, в том числе пять с половиной лет участвовал в боевых действиях во Вьетнаме. Он был очаровательным и забавным, настоящим лидером”, — написала она.

Сенатор Уоррен добавила, что благодарна медсестрам и сотрудникам больницы, которые позаботились о ее заболевшем брате. В то же время она подчеркнула, что ей трудно понять тот факт, что близкие не могли быть рядом с Доном перед его кончиной и не смогут устроить похороны для него из-за пандемии.

Как сообщает американский телеканал CNN, Уоррен была ревностным критиком политики администрации президента Дональда Трампа касательно пандемией коронавируса, однако ранее не рассказывала публично, что ее брат заболел.

Будучи претендентом на пост кандидата от Демократической партии на грядущих выборах президента, Уоррен часто рассказывала о своих братьях. Ее три старших брата были показаны в рекламной кампании, которая вышла в начале этого года. Двое из ее братьев даже принимали участие в предвыборных акциях в ее родном городе Оклахома-Сити.