Брат погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, Терренс, призвал демонстрантов, вышедших на акции протестов по всей стране, к миру.

Об этом сообщает Reuters.

Терренс 1 июня пришел в центр Миннеаполиса, к тому месту, где ранее полицейский наступил на шею его брату, вследствие чего тот умер.

Он надел маску с лицом своего брата, Джорджа, и призвал протестующих по всей стране к справедливости и спокойствию.

Такое заявление он сделал на фоне растущих акций протестов по всей стране, которые переросли в массовые беспорядки и акты вандализма.

Терренс почтил память брата минутой молчания у установленного людьми памятника из цветов. После этого он обратился к толпе через мегафон.

“Я понимаю, что вы все расстроены. Но я сомневаюсь, что вы хотя бы наполовину так же расстроены, как я… Я знаю, что брат не хотел бы, чтобы вы все это делали. Пожалуйста, будьте мирными”, — сказал Флойд.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.