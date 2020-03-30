Ролик опубликован Telegram-каналом “д’Ермак.
На записи запечатлен разговор Дениса Ермака и его собеседника. Встреча происходит в автомобиле последнего.
Когда Ермак садится в авто, начинается обсуждение вопроса о получении транша за назначение на госдолжность в Тернополе.
Ермак дает своему собеседнику рекомендации о том, как действовать после получения транша. В частности, напоминает, что в случае, если будет необходимо приехать в Офис Президента на Банковой, имя Андрея Ермака упоминать не стоит, “потому что будет п***ец”.
#Буквы приводят полную расшифровку разговора.
Денис Ермак: Короче, по Тернополю сколько по времени он… он сидит, ждет. Его как бы кореши пока не… Значит мы делаем таким образом: я… то есть ты их держишь возле себя, они в любом случае сидят до конца пятницы, это железно, а как только я получаю просто “Хорошо, я готов принять”…
Собеседник: Я у них забираю.
Денис Ермак: Ты у них забираешь, мы едем разговаривать. Ни в коем случае никаких то есть… Пожалуйста, вот есть я, брата вообще то есть… Даже не говори, к кому мы поедем, даже если мы поедем, не говори к кому. Скажи, вот, человек, поедем… Все. Потому что будет п***ец, ты себе понимаешь. Смотрим как проходит разговор. Вы не оговаривали этот аспект?
Собеседник: Он про это вообще не говорил. Он даже не знает [неразборчиво]. Все окей, я там все правильно сделал.
Денис Ермак: [неразборчиво] До того как они уедут говоришь: “Сейчас будет официальная встреча с человеком”.
- Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи на которых человек, напоминающий брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.
- Позже журналисты установили личность мужчины, который записывал, как брат главы Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак “торговал” государственными должностями.
- Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обвинил Андрея Ермака в коррупции и направил обращение в Национальное антикоррупционное бюро.