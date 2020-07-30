Об этом сообщает бразильское издание Gauchazh.

Отмечается, что туристы из всех стран могут посетить Бразилию при наличии у них медицинской страховки.

В то же время въезд наземным и водным транспортом пока запрещен, ограничения на такие перевозки продлили еще на 30 дней.

Стоит отметить, что Бразилия занимает второе место в мире по количеству инфицированных и по количеству умерших от COVID-19. По данным университета Джона Хопкинса в Бразилии коронавирусом заразились 2 млн 552 тыс. 265 человек. Из них почти 1 млн 923 тыс. человек вылечились, а более 90 тыс. – умерли.