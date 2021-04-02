Об этом сказала эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове, сообщает Reuters.

По ее словам, ряд штатов Бразилии находится в критическом состоянии, а больницы переполнены госпитализированными.

“Действительно, сейчас очень серьезная ситуация происходит в Бразилии, где ряд штатов находится в критическом состоянии”, – сказала она, добавив, что многие отделения интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90 %.

Подчеркивается, что Бразилия, где циркулирует новый штамм коронавируса, стала эпицентром пандемии.

По данным ВВС, в марте в Бразилии от COVID-19 умерли около 66 570 человек, что более чем вдвое превышает предыдущий месячный рекорд. Ежедневные смерти в Бразилии в настоящее время составляют около четверти всех смертей от коронавируса в мире.