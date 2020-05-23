Бразилия вышла на второе место по количеству COVID-19 в мире

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
В частности, в Бразилии зарегистрировали 330 890 зараженных и более 21 тыс. смертей.
За последние сутки в Бразилии зафиксировано 20 803 новых заражения, что является рекордным показателем для этой страны за все время пандемии.
На первом месте, по-прежнему, находится США с 1 601 434 заболевших.
Третье место занимает Россия – 326 448 случаев COVID-19.
- В Украине уже зафиксировано 20580 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. За сутки обнаружено 432 новых случая.