Бразилия вышла на второе место по количеству COVID-19 в мире

Бразилия вышла на второе место по количеству инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

В частности, в Бразилии зарегистрировали 330 890 зараженных и более 21 тыс. смертей.

За последние сутки в Бразилии зафиксировано 20 803 новых заражения, что является рекордным показателем для этой страны за все время пандемии.

На первом месте, по-прежнему, находится США с 1 601 434 заболевших.

Третье место занимает Россия – 326 448 случаев COVID-19.