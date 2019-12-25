Работа опубликована на странице студии на Behance.

Накануне бразильские дизайнеры из Platinum Studio создали новый арт из серии рекламных плакатов с презервативами. В этой серии работ дизайнеры изображают мировых лидеров, помещенных в кондомы, с лаконичным слоганом в углу:”Некоторые люди не должны были родиться никогда”.

Героем новой работы дизайнеров стал президент Российской Федерации Владимир Путин. Художники изобразили российского лидера пытающимся выбраться из презерватива. При этом на нем костюм, похожий на кимоно для карате, а вместо пояса — полосатый галстук.

Также дизайнеры показали подписчикам процесс создания работы.

Отметим, первые работы из этой серии появились еще в 2017 году. Тогда героями работ художников стали президент Соединенных штатов Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.