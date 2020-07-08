Ассоциация прессы Бразилии хочет подать в суд на президента страны Жаира Болсонару за недопустимое поведение на брифинге.

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

Болсонару объявил журналистам на брифинге, что заразился COVID-19, а потом снял маску и не соблюдал социальную дистанцию.

“Несмотря на то, что он знал о заражении COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей”, – говорится в сообщении.

Также президент нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

Президент Бразилии Жаир Болсонару известен своим COVID-диссидентством. Он долгое время отрицал опасность болезни.