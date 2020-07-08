Об этом говорится в заявлении ассоциации.
Болсонару объявил журналистам на брифинге, что заразился COVID-19, а потом снял маску и не соблюдал социальную дистанцию.
“Несмотря на то, что он знал о заражении COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей”, – говорится в сообщении.
Также президент нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.
Президент Бразилии Жаир Болсонару известен своим COVID-диссидентством. Он долгое время отрицал опасность болезни.
- Сегодня стало известно, что Болсонару заразился коронавирусом.
- Ранее сообщалось, что Бразильский суд обязал президента страны носить защитную маску в общественных местах.